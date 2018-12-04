Прокуратура Вольска наказала 22 лица в УК после проверки вентиляций
Вольская межрайонная прокуратура проверила управляющие компании, которые занимаются многоквартирными домами.
- Организации не соблюдают сроки проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов в домах, которые контролируют, — сообщили «КП-Саратов» в региональном надзорном ведомстве.
Прокуратура внесла 22 представления руководителям УК, аналогичное количество должностных лиц привлечены к ответственности.
Стоит отметить, что ведомство также контролирует устранение этих нарушений.
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