Ленинский район Саратова остался без воды

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-04T11:56:03+03:00

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Сегодня, 4 декабря, несколько улиц Ленинского района Саратова уже третий день остаются без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет об участке Большой Поливановской улицы от Спортивной до 3-го Ровенского проезда, 1–3й Ровенские проезды и участок улицы Автобусная от Большой Поливановской до Мостовой. Первый раз ограничения коснутся адресов: Московское шоссе, 12Б, Дос, 1, 2, 3, 4.

Водоснабжение обещают вернуть ориентировочно около полуночи, как только будет закончен ремонт водопровода.