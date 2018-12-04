В Калининске женщина украла шубу за 2 тыс. рублей

4 Дек. 11:37 2018-12-04T11:43:06+03:00

Гражданка уже семь раз была судима

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Полиция раскрыла кражу у 33-летнего жителя Калининска.

- Мужчина обратился в отдел в 15:20 2 декабря. По словам потерпевшего, кто-то сорвал пробу на двери, залез в его дом и унес оттуда шубу за 2 тыс. рублей и кофту за 500 рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

По подозрению в краже задержана 45-летняя жительница Калининска. За ее спиной уже семь обвинительных приговоров.

Женщина во всем призналась, на нее завели уголовное дело, а похищенное изъяли.

Своей участи она ожидает под подпиской о невыезде.