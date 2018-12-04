2018-12-04T11:40:15+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов не приедет в Саратов

Нурмагомедов ответил на приглашение Даци Дациева на кубке губернатора
Дарья Вострикова
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Александр Абросимов и Даци ДациевАлександр Абросимов и Даци ДациевФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» прошла конференция, на которой рассказали о проведении открытого кубка губернатора Саратовской области по смешанным единоборствам среди мужчин и юношей. Соревнование пройдет 15 декабря.

Даци Дациев, президент областной федерации СБЕ (ММА) рассказал, что на соревнования он приглашал чемпиона UFC в легком весе, двукратного чемпиона мира по боевому самбо Хабиба Нурмагомедова.

- Я написал Хабибу. Он ответил, что его команда 14 декабря как раз выступает в «Битве на Волге», которая пройдет в самарском клубе «МТЛ Арена». Он сказал, что с радостью бы приехал в Саратов, но на 15 декабря у него уже запланировано мероприятие, — рассказал Даци Дациев.

Ранее президент Саратовской областной федерации СБЕ (ММА) хотел пригласить на турнир Джеффа Монсона. Он родился и выступал в США, но сейчас имеет и российское гражданство. Теперь Даци Дациев не видит смысла приглашать в гости американца.

- У нас в России спортсмены не хуже, — заявил Дациев.

- Своими гордимся, — поддержал министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

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