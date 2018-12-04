2018-12-04T11:36:57+03:00
Происшествия

В Балашове женщина выкинула сумку, испугавшись грабителя

Злоумышленник также совершил еще несколько преступлений
Ольга Муравлёва
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В Балашове Саратовской области осудили 31-летнего местного жителя. Его признали виновным в грабеже и нескольких кражах.

- Вечером 6 сентября 2018 года мужчина шел около подъезда жилого дома, подойдя к жертве сзади, навалился на нее всем телом и закрыл рот рукой. Женщина испугалась и бросила сумку. Грабитель поднял и забрал ее. Гражданке причинен ущерб на 9,6 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

На следующий день, 7 сентября, злоумышленник проник на веранду дома по Гвардейской улице. Оттуда он забрал вещи, стоимость которых оценивается в 4,5 тыс. рублей.

Такую же кражу гражданин совершил 12 сентября. Он снял коридорное окно в доме на Пугачевской улице, залез внутрь и снова украл имущество на 9,6 тыс. рублей.

Кроме того, 15 сентября мужчина был в гостях у своей подруги в селе Барки. В момент, когда она ушла, он похитил вещи почти на 50 тыс. рублей и сбежал.

Суд наказал вора на четыре года и восемь месяцев лишения свободы в колонии особого режима, стоит отметить, что осужденный уже привлекался и ранее.

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