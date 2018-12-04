В Саратове снизят арендную плату участков для застройщиков проблемных домов
Проект уже разработан
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Прокуратура Саратовской области инициировала поправки в законопроект, которые предусматривают снижение ставки арендной платы на участки для инвесторов, которые достраивают проблемные дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, снижение арендной платы предусмотрено федеральным законом «О защите конкуренции».
Губернатор Валерий Радаев поддержал законопроект. Уже разработан проект постановления, который предусматривает снижение платы до 0,2% кадастровой стоимости.
Прокуратура контролирует принятие закона.