В Саратове снизят арендную плату участков для застройщиков проблемных домов

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-04T11:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Саратовской области инициировала поправки в законопроект, которые предусматривают снижение ставки арендной платы на участки для инвесторов, которые достраивают проблемные дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, снижение арендной платы предусмотрено федеральным законом «О защите конкуренции».

Губернатор Валерий Радаев поддержал законопроект. Уже разработан проект постановления, который предусматривает снижение платы до 0,2% кадастровой стоимости.

Прокуратура контролирует принятие закона.