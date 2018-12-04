В Саратове водитель бросил открытое авто у моста и ушел

4 Дек. 11:01 2018-12-04T11:01:53+03:00

Вернется ли за машиной кто-то остается загадкой

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Во Фрунзенском районе Саратова водитель ВАЗ-2109 бросил открытый автомобиль около железнодорожного моста и ушел.

- Инцидент произошел на 14-м Белоглинском проезде. Предполагается, что шофер не справился с управлением, наехал на насыпь и уже не смог уехать, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

После этого водитель скрылся с места ДТП, вернется ли кто-то за машиной остается загадкой.