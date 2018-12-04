2018-12-04T11:01:53+03:00
Происшествия

В Саратове водитель бросил открытое авто у моста и ушел

Вернется ли за машиной кто-то остается загадкой
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Фрунзенском районе Саратова водитель ВАЗ-2109 бросил открытый автомобиль около железнодорожного моста и ушел.

- Инцидент произошел на 14-м Белоглинском проезде. Предполагается, что шофер не справился с управлением, наехал на насыпь и уже не смог уехать, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

После этого водитель скрылся с места ДТП, вернется ли кто-то за машиной остается загадкой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло