В Саратове водитель бросил открытое авто у моста и ушел
Вернется ли за машиной кто-то остается загадкой
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Во Фрунзенском районе Саратова водитель ВАЗ-2109 бросил открытый автомобиль около железнодорожного моста и ушел.
- Инцидент произошел на 14-м Белоглинском проезде. Предполагается, что шофер не справился с управлением, наехал на насыпь и уже не смог уехать, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
После этого водитель скрылся с места ДТП, вернется ли кто-то за машиной остается загадкой.