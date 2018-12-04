В Балаковском районе молодой подозреваемый до полусмерти избил пожилого мужчину

4 Дек. 10:43 2018-12-04T11:02:34+03:00

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В Балаковском районе задержали 35-летнего подозреваемого в избиении 59-летнего мужчины, который с многочисленными побоями в тяжелом состоянии и без сознания был доставлен десять дней назад в больницу.

- Потерпевший поступил с диагнозами: тупая травма живота с разрывом селезенки, ушиб поджелудочной железы, массивные забрюшинные гематомы и другие повреждения, — пояснили «КП-Саратов» региональные полицейские.

Накануне, 3 декабря, в селе Хлебновка подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений был задержан. Выяснилось, что 35-летний злоумышленник ранее не был судим. Возбуждено уголовное дело.