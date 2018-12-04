2018-12-04T10:36:28+03:00
Недвижимость

Улицы Саратова будут убирать 158 рабочих

За прошлые сутки из города вывезли 2,6 тыс. кубометров снега
Дарья Вострикова
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Сегодня на уборку саратовских улиц вышли 158 рабочих МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» и более 120 единиц техники.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, за прошлые сутки было вывезено 2 612 кубометров снега. На дороги высыпали 30 тонн песко-соляной смеси и 10 тонн реагентов.

Напомним, вчера на уборку улиц вышло 143 единицы техники и 150 рабочих.

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