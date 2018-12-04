Саратовских полицейских пытались подкупить металлоломом
В Волжском районе Саратова организацию обязали выплатить крупный штраф за попытку подкупа полицейских.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в мае 2018 года сотрудники правоохранительных органов проверили деятельность ООО «ЛСК-Саратов» — фирмы по приему металла. Оказалось, организация работает с неполадками.
Руководитель участка предложил сотрудникам полиции урегулировать вопрос и пообещал им за нереагирование на нарушения 15 кг металла — по пять на каждого.
Полицейские отказались от вознаграждения и сообщили о попытке взятки в прокуратуру.
В отношении ООО «ЛСК-Саратов» было возбуждено административное дело. Суд вынес решение о штрафе в размере 1 млн рублей. Деньги были выплачены.