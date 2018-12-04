2018-12-04T10:46:59+03:00
Происшествия

Саратовских полицейских пытались подкупить металлоломом

Правоохранители отказались от 15 кг металла на троих
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова организацию обязали выплатить крупный штраф за попытку подкупа полицейских.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, в мае 2018 года сотрудники правоохранительных органов проверили деятельность ООО «ЛСК-Саратов» — фирмы по приему металла. Оказалось, организация работает с неполадками.

Руководитель участка предложил сотрудникам полиции урегулировать вопрос и пообещал им за нереагирование на нарушения 15 кг металла — по пять на каждого.

Полицейские отказались от вознаграждения и сообщили о попытке взятки в прокуратуру.

В отношении ООО «ЛСК-Саратов» было возбуждено административное дело. Суд вынес решение о штрафе в размере 1 млн рублей. Деньги были выплачены.

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