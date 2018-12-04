2018-12-04T10:36:44+03:00
Происшествия

Имущество бывшего саратовского депутата и его жены арестовали

Продолжается расследование по делу директора строительной компании ООО «Новострой — XXI» Алексея Сергеева
Тимур Гадеев
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Следственный комитет по Саратовской области продолжает расследование уголовного дела по факту мошенничества бывшего депутата областной думы.

Как выяснила «КП-Саратов», речь идет о 55-летнем Алексее Сергееве. Его обвиняют в мошенничестве и хищении в особо крупном размере.

- По версии следствия, в период 2013–2016 годов руководители строительной компании, выступавшей застройщиком многоквартирного жилого дома в поселке Новосоколовогорский Волжского района, по указанию злоумышленника, являвшегося фактическим владельцем и директором этой организации, безвозмездно переданы права на часть жилых и нежилых помещений в данном доме ряду физических и юридических лиц на общую сумму более 40 млн рублей. Они пошли бы в счет погашения задолженности, имевшейся перед указанными лицами у одной из аффилированных с обвиняемым организаций, что повлекло невозможность продолжения строительства жилого дома из-за нехватки денежных средств, — пояснили «КП-Саратов» в региональном СК.

Несмотря на то, что Алексей Сергеев скрылся от органов следствия и по неофициальным данным укрывается за рубежом, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и он объявлен в федеральный, а затем в международный розыск.

В целях возмещения ущерба, а также обеспечения исполнения приговора в части штрафов по ходатайству следователя наложен арест на принадлежащее обвиняемому и его супруге имущество общей стоимостью свыше 30 млн рублей.

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