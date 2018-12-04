Прокуратура обязала главу Энгельсского района отремонтировать дороги

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-04T09:32:56+03:00

Речь идет о двух улицах города

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Прокуратура Энгельса проверила состояние дорог на улицах Енисейская и Степана Разина. Внимание стражей порядка к проблеме привлекли обращения самих жителей города.

- Установлено, что на отдельных участках дорога разрушена, имеются ямы. Прокуратура внесла представление в адрес главы Энгельсского района об устранении нарушений, — рассказали «КП-Саратов» в ведомстве.

После этого на трассах был сделан ямочный ремонт.