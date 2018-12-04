Мужчина пострадал на пожаре в Балашове

4 Дек. 09:26 2018-12-04T10:11:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 декабря, в Саратовской области горели дома.

- Одно из возгораний произошло в 20:33. Огонь охватил двухкомнатную квартиру четырехэтажного дома на улице Титова в Балашове. Еще один пожар случился в 21:07. Горел частный дом на улице Чапаева, — рассказали «КП-Саратов» в региональном МЧС.

В Балашове на пожар пострадал 66-летний мужчина.

Площадь этого пожара составила 1 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На пожаре в Усть-Курдюме пострадал мужчина

Горел частный двухквартирный дом

(подробнее)