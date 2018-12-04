В Энгельсе пенсионер устроил массовое ДТП
В результате аварии пострадала пассажирка автобуса
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Вчера, 3 декабря, в 18:30 около дома №28 по улице Ломоносова в Энгельсе случилось ДТП.
- По предварительным данным, 73-летний водитель ВАЗ-2105 не захотел пропускать маршрутку №24 — она же автобус Ford Transit, за рулем которой был 36-летний мужчина. Затем «пятерка» зацепила ВАЗ-2107, стоявший у края проезжей части, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.
В результате аварии 39-летняя пассажирка автобуса госпитализирована.