В Энгельсе пенсионер устроил массовое ДТП

СЕГОДНЯ 09:19 2018-12-04T09:29:40+03:00

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Вчера, 3 декабря, в 18:30 около дома №28 по улице Ломоносова в Энгельсе случилось ДТП.

- По предварительным данным, 73-летний водитель ВАЗ-2105 не захотел пропускать маршрутку №24 — она же автобус Ford Transit, за рулем которой был 36-летний мужчина. Затем «пятерка» зацепила ВАЗ-2107, стоявший у края проезжей части, — рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД.

В результате аварии 39-летняя пассажирка автобуса госпитализирована.