2018-12-04T09:27:10+03:00
Происшествия

Пьяный слесарь СТО в Саратове угнал BMW клиентки

Полиция изъяла машину вместе с бутылкой водки
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Ночью 3 декабря, около 1:10, сотрудники саратовской ГИБДД задержали на улице Танкистов автомобиль BMW X1.

За рулем находился нетрезвый 22-летний мужчина, ранее уже имевший судимость за кражу.

- Как выяснилось, водитель работает слесарем на станции техобслуживания, а машина принадлежит одной из клиенток. Мужчина решил на ней покататься, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

У нарушителя из иномарки изъяли бутылку водки. Автомобиль возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело об угоне.

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