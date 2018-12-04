Пьяный слесарь СТО в Саратове угнал BMW клиентки
Полиция изъяла машину вместе с бутылкой водки
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Ночью 3 декабря, около 1:10, сотрудники саратовской ГИБДД задержали на улице Танкистов автомобиль BMW X1.
За рулем находился нетрезвый 22-летний мужчина, ранее уже имевший судимость за кражу.
- Как выяснилось, водитель работает слесарем на станции техобслуживания, а машина принадлежит одной из клиенток. Мужчина решил на ней покататься, — рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.
У нарушителя из иномарки изъяли бутылку водки. Автомобиль возвращен владелице. Возбуждено уголовное дело об угоне.