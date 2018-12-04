В Саратове женщина обманула пенсионный фонд, снимая деньги с карты умершего сожителя

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-04T08:48:42+03:00

Ее поймали после заявления от начальника организации

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Полицейские Саратова задержали женщину, обманувшую пенсионный фонд. Она снимала деньги с карты умершего гражданского мужа.

- Заявление от начальника Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе поступило 26 ноября. Он рассказал, что в период с 1 октября по 30 ноября 2017 года кто-то завладел деньгами организации, расположенной на проспекте Строителей, 31. Похитили 15,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Правоохранители задержали 3 декабря подозреваемую — безработную 45-летнюю рецидивистку. Она призналась в преступлении. Оказалось, что в пенсионном фонде она умолчала о смерти своего сожителя, деньги злоумышленница тратила на личные нужды.