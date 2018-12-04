В Саратове женщина обманула пенсионный фонд, снимая деньги с карты умершего сожителя
Полицейские Саратова задержали женщину, обманувшую пенсионный фонд. Она снимала деньги с карты умершего гражданского мужа.
- Заявление от начальника Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе поступило 26 ноября. Он рассказал, что в период с 1 октября по 30 ноября 2017 года кто-то завладел деньгами организации, расположенной на проспекте Строителей, 31. Похитили 15,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД.
Правоохранители задержали 3 декабря подозреваемую — безработную 45-летнюю рецидивистку. Она призналась в преступлении. Оказалось, что в пенсионном фонде она умолчала о смерти своего сожителя, деньги злоумышленница тратила на личные нужды.