На пожаре в Усть-Курдюме пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-04T09:24:24+03:00

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Вечером 3 декабря, в 19:05, дежурному МЧС поступило сообщение о загорании частного дома в поселке Усть-Курдюм Саратовского района. Полыхал частный кирпичный двухквартирный дом на улице Малая.

С огнем на месте боролись 11 пожарных на трех спецмашинах.

- В результате возгорания пострадал мужчина, его личность устанавливается, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

В 20:15 огонь полностью ликвидирован, всего он успел охватить 40 кв. м. Причины пожара пока неизвестны.