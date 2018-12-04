На пожаре в Усть-Курдюме пострадал мужчина
Горел частный двухквартирный дом
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Вечером 3 декабря, в 19:05, дежурному МЧС поступило сообщение о загорании частного дома в поселке Усть-Курдюм Саратовского района. Полыхал частный кирпичный двухквартирный дом на улице Малая.
С огнем на месте боролись 11 пожарных на трех спецмашинах.
- В результате возгорания пострадал мужчина, его личность устанавливается, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
В 20:15 огонь полностью ликвидирован, всего он успел охватить 40 кв. м. Причины пожара пока неизвестны.