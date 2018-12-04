2018-12-04T09:23:13+03:00
Недвижимость

На Ново-Астраханском шоссе отключили воду

Вернуть ее обратно обещают к 16:00
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С очередной аварией справляются специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». На этот раз она случилась в Заводском районе.

- Сегодня, 4 декабря, ориентировочно до 16:00 отключили холодную воду абонентам улицы Ново-Астраханская, №№28, 30, частный сектор с дома №№83 по 91 и Ново-Астраханское шоссе, №№51, 53, — сообщили в компании.

Эта вынужденная мера для ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях.

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