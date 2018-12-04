2018-12-04T09:19:31+03:00
Недвижимость

Региональный оператор Саратовской области начал подготовку к работе по вывозу мусора в Правобережье

Губернатор Валерий Радаев заслушал доклады о наведении порядка в сфере сбора и утилизации ТБО
Поделиться:
Совещание у Радаева на тему работы по вывозу мусора и ТБОСовещание у Радаева на тему работы по вывозу мусора и ТБО
Изменить размер текста:

Директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев накануне вечером, 3 декабря, сообщил на совещании у губернатора, что замечания, высказанные ранее, были учтены в работе. Уже закуплены новые контейнеры, новые машины. Проводится жесткий контроль за компаниями, вывозящими мусор с территорий, с рядом из них расторгнуты соглашения. Проведено обучение персонала в офисах в районах области. Началась подготовка к работе в правобережной зоне.

Губернатору Радаеву доложили, что совместно с администрациями муниципальных образований была обновлена база данных потребителей, и в дальнейшем эта работа будет проводиться на постоянной основе.

Зампред правительства Алексей Стрельников отметил, что ситуация в сфере сбора и утилизации мусора в целом нормализована. По словам зампреда, сейчас разрабатываются критерии вывоза строительного мусора, отходов от обрезки деревьев.

- Все расчеты, что вы сейчас проводите, которые закладываете в тарифную политику, должны быть тщательно выверены, обоснованы. Другая, не менее важная тема — это качество оказываемой услуги. Используйте для этого лучшие практики. При подготовке к работе в Правобережье обеспечьте все необходимые процедуры заблаговременно, — подчеркнул глава региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Грузина могут выселить из Саратовской области за фиктивный брак
«КВС» ведет борьбу с незаконными подключениями
В Саратове за похищение телевизора задержан еще один рецидивист
Водитель врезавшегося в поезд автобуса в Озинках переведен в СИЗО
В Саратове за кражу из гаража задержан рецидивист
В Саратове выбрали самые новогодние магазины
Психолого-педагогическая программа из Саратова рекомендована Федерацией психологов
Водителей в Саратове не будут штрафовать за «шипы»
В Саратове приставы арестовали меха за долги
В Романовском районе задержали подозреваемую в грабеже
Радаев передал районам дорожную технику, кареты «скорой помощи» и школьные автобусы
Начальник ГИБДД раскритиковал саратовских родителей за экономию на детских креслах
В Ртищевском районе задержали угонщика
В Саратове задержали мужчину ограбившего разносчицу газет
Дмитрий Медведев хорошо оценил работу депутатов Госдумы
Саратовскому гордепу не понравилась песня Last Christmas в видеоролике к Новому году
В Саратове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил женщину с грудничком
В Саратове ограничат парковку, чтобы жители привыкли
В Саратовской области сократилось число жертв ДТП
ДТП с шестью ранеными на новом саратовском мосту. Подробности
В Саратовской области ожидается сильное обледенение
Следователи устанавливают причины гибели мужчины на пожаре в Турковском районе
Закон об увеличении прожиточного минимума саратовская дума рассмотрит не ранее февраля
Более 500 саратовцев не поедут в новогодний отпуск из-за долгов за тепло