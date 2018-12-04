Региональный оператор Саратовской области начал подготовку к работе по вывозу мусора в Правобережье

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-04T09:19:31+03:00

Совещание у Радаева на тему работы по вывозу мусора и ТБО

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Директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев накануне вечером, 3 декабря, сообщил на совещании у губернатора, что замечания, высказанные ранее, были учтены в работе. Уже закуплены новые контейнеры, новые машины. Проводится жесткий контроль за компаниями, вывозящими мусор с территорий, с рядом из них расторгнуты соглашения. Проведено обучение персонала в офисах в районах области. Началась подготовка к работе в правобережной зоне.

Губернатору Радаеву доложили, что совместно с администрациями муниципальных образований была обновлена база данных потребителей, и в дальнейшем эта работа будет проводиться на постоянной основе.

Зампред правительства Алексей Стрельников отметил, что ситуация в сфере сбора и утилизации мусора в целом нормализована. По словам зампреда, сейчас разрабатываются критерии вывоза строительного мусора, отходов от обрезки деревьев.

- Все расчеты, что вы сейчас проводите, которые закладываете в тарифную политику, должны быть тщательно выверены, обоснованы. Другая, не менее важная тема — это качество оказываемой услуги. Используйте для этого лучшие практики. При подготовке к работе в Правобережье обеспечьте все необходимые процедуры заблаговременно, — подчеркнул глава региона.