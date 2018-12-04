Очередная баня сгорела в Саратовской области
Пожар возник вечером в понедельник
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Накануне вечером, 3 декабря, в Саратовской области спалили очередную баню.
В региональное МЧС сообщение о пожаре поступило в 19:43.
Горела баня в Балашове, на улице Народная. На тушение выехали шесть человек на двух спецмашинах. Площадь пожара составила 9 кв. м, в результате пострадавших нет.
- В 20:15 возгорание полностью ликвидировали, причина возгорания устанавливается, — сообщили в региональном ГУ МЧС.