В Саратове возбуждено уголовное дело по факту отравления людей угарным газом

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-03T17:46:33+03:00

Трагедия чуть не произошла в том же доме, где три года назад насмерть отравилась семья

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Следственный отдел Кировского района возбудил уголовное дело по факту отравления людей угарным газом.

- По версии следствия, 20 ноября 2018 года в вечернее время 22-летняя женщина вместе со своим годовалым ребенком, находились в квартире дома одного из домов, расположенных на улице Ароновой города Саратова. Для обогрева жилища ими использовалась газовая колонка. Внезапно ребенок и его мама, без видимых на то причин, почувствовали себя плохо, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.

Позже женщина успела вызвать бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их с малышом в лечебное учреждение. По результатам обследования в медицинском учреждении пострадавшим был поставлен диагноз – отравление окисью углерода

Как выяснилось утечка газа произошла в том же самом доме №8 по улице Ароновой где в 2015 году насмерть отравилась семья из четырех человек. Как мы уже сообщали

в отношении директора управляющей компании ООО «Гольфстрим» тогда тоже было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. А с компании ООО «Гольфстрим» был взыскан штраф в 400 тысяч рублей в пользу родственников погибших.

В ходе проведенной в этом году доследственной проверки установлено, что работы по очистке вентиляционных и дымовых каналов квартиры, в которой проживают потерпевшие, также не проводились. Это в очередной раз привело к закупорке дымохода кирпичными осколками и пылью, что вызвало критическое скопление в помещении угарного газа.