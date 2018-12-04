В Саратове судимый 13 раз мужчина разбил стекло иномарки и стащил видеорегистратор

4 Дек. 06:28 2018-12-04T08:37:51+03:00

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Полиция раскрыла грабеж, жертвой которого стал 35-летний саратовец.

- В отдел мужчина обратился 7 сентября. По его словам, кто-то ночью разбил стекло его автомобиля Skoda Octavia и вытащил оттуда видеорегистратор SHO-ME стоимостью 8 тыс. рублей. Машина стояла около одного из домов на улице Исаева в Волжском районе, — рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД.

Выяснилось, что технику украл 26-летний рецидивист. Мужчина уже находился под следствием. Он сразу же во всем признался.

За спиной бывалого вора уже 13 обвинительных приговоров. На него заведено еще одно уголовное дело.