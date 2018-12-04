2018-12-04T08:36:16+03:00
Происшествия

Бухгалтер из Базарного Карбулака украла у своего директора более 2,5 млн рублей

Она обналичивала его счет в банке по поддельным документам
Дарья Вострикова
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Жительница Базарного Карабулака признана виновной в особо крупном мошенничестве.

- Установлено, что 54-летняя подсудимая с 28 октября 2014 года по 31 марта 2017 года обналичивала деньги с банковского счета своего начальника. Она изготовила поддельные доверенности на получение денег и чеки с фиктивной подписью ее начальника. Образец подлинника у нее был, так как женщина работала бухгалтером. За время воровства в ее карман перешло более 2,5 млн рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Даже в зале суда мошенница отказалась признавать свою вину, однако доказательств этого оказалось более чем достаточно.

Злоумышленнице назначили два года условного срока. При этом она частично возместила ущерб.

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