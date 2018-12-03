2018-12-03T16:53:54+03:00
Общество

До весны грузовикам запретили въезд в Саратов

Ограничения не будут действовать ночью
Дарья Вострикова
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Вчера, 2 декабря, состоялось оперативное совещание по уборке снега в Саратове.

- Для очистки дорог от снега мы ограничили въезд грузовиков в город до весны. Запрет действует с 06:00 до 22:00. Нужно контролировать уборку во дворах многоквартирных домов. А лучшие организации отмечать, чтобы УК, ТСЖ и ЖСК боролись за имидж. Снег на дорогах и лестницах не должен создавать проблем людям, — отметил глава Саратова Михаил Исаев.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе городской администрации, Михаил Исаев поручил своему заместителю по городскому хозяйству Максиму Сиденко совместно с отделом ГИБДД по Саратову заняться вопросом эвакуации машин, которые припаркованы в неположенном месте и мешают уборке снега.

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