В декабре появятся еще 24 машины для уборки снега в Саратове
Сегодня, 3 декабря, глава Саратова Михаил Исаев оценил уборку улиц от снега.
- Нужно увеличить количество техники и рабочих. Того количества, что сейчас, недостаточно. В декабре ждем поступления 24 единиц техники, — подчеркнул городской глава.
Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов доложил, что прошлой ночью 111 единиц техники убрали свыше 1 334 кубометров снега, израсходовав 213 тонн реагентов. Во время уборки особое внимание было уделено пешеходным зонам, улицам и остановкам центра города.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, город круглые сутки убирают МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» в круглосуточном режиме.