В декабре появятся еще 24 машины для уборки снега в Саратове

СЕГОДНЯ 16:48 2018-12-03T16:48:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 декабря, глава Саратова Михаил Исаев оценил уборку улиц от снега.

- Нужно увеличить количество техники и рабочих. Того количества, что сейчас, недостаточно. В декабре ждем поступления 24 единиц техники, — подчеркнул городской глава.

Директор МБУ «Служба благоустройства города» Александр Белов доложил, что прошлой ночью 111 единиц техники убрали свыше 1 334 кубометров снега, израсходовав 213 тонн реагентов. Во время уборки особое внимание было уделено пешеходным зонам, улицам и остановкам центра города.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской администрации, город круглые сутки убирают МБУ «Дорстрой» и МБУ «Служба благоустройства города» в круглосуточном режиме.