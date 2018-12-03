В Марксе будут судить банду спортсменов-вымогателей
В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о банде вымогателей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по версии следствия, двое 25 и 29-летних жителей Марксовского района, а также 67-летний житель Саратова шантажировали граждан насилием и уничтожением имущества, а также избивали их.
В 2015 году житель Саратова создал банду, в которую вовлек двух мужчин из Маркса, с детства занимающихся боевыми искусствами. Они подыскивали потенциальных жертв, угрозами и насилием подавляли их волю, в некоторых случаях привозили их к «главарю» для устрашающей беседы.
В основном злоумышленники вымогали деньги под надуманным предлогами, оказывая «помощь в решении вопросов», в частности, помогали выбивать долги. У должников они требовали крупные суммы, от 300 тыс. рублей, для решения денежных проблем, а у бизнесменов вымогали средства в так называемый «воровской общак».
При этом на самом деле они никаких переговоров с кредиторами не вели.
Уголовное дело направлено в Марксовский городской суд.