В Марксе будут судить банду спортсменов-вымогателей

СЕГОДНЯ 16:41 2018-12-03T16:57:19+03:00

Они собирали с бизнесменов деньги в «воровской общак»

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В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о банде вымогателей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по версии следствия, двое 25 и 29-летних жителей Марксовского района, а также 67-летний житель Саратова шантажировали граждан насилием и уничтожением имущества, а также избивали их.

В 2015 году житель Саратова создал банду, в которую вовлек двух мужчин из Маркса, с детства занимающихся боевыми искусствами. Они подыскивали потенциальных жертв, угрозами и насилием подавляли их волю, в некоторых случаях привозили их к «главарю» для устрашающей беседы.

В основном злоумышленники вымогали деньги под надуманным предлогами, оказывая «помощь в решении вопросов», в частности, помогали выбивать долги. У должников они требовали крупные суммы, от 300 тыс. рублей, для решения денежных проблем, а у бизнесменов вымогали средства в так называемый «воровской общак».

При этом на самом деле они никаких переговоров с кредиторами не вели.

Уголовное дело направлено в Марксовский городской суд.