2018-12-04T07:16:55+03:00
Общество

В Саратов привезут икону Божией Матери «Избавительница от бед»

Сначала она будет находиться в школе №43 Заводского района
Дарья Вострикова
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Верующие Саратова смогут поклониться иконе Божией Матери «Избавительница от бед» с 14 до 16 декабря. Последний раз такая возможность была в 2016 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовской епархии, сначала отдать поклон можно будет в школе №43 Заводского района. Затем ее встретят в Свято-Никольском мужском монастыре, храме во имя святителя Тихона Задонского, Казанском и Борисоглебском храмах.

По преданию, Царица Небесная явилась во сне жительнице села Ташла Самарской губернии Екатерине Чугуновой. Она рассказала девушке об овраге, где находится икона. Сельчанка пришла туда и забрала образ с собой, а на том месте забил источник.

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