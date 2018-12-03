Не уволенный вопреки требованию губернатора чиновник пригрозил штрафами саратовским УК

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-03T17:17:21+03:00

Александр Мышев выехал в рейд по уборке снега во дворах

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Сегодня, 3 декабря, председатель комитета по ЖКХ городской администрации Александр Мышев провел рейд по дворам Волжского района. Вторую часть мероприятия он посвятил поселку Юбилейный.

Оба осмотренных чиновником двора — на Исаева, 3 и Самойловской, 55 обслуживаются УК «Сфера».

- Видно, что входные территории очищаются, а дворовые проезды даже не трогали. Конечно, после последней уборки мог еще выпасть снег, но есть разница, когда до этого дорогу приводили в порядок, а когда нет. Вот, уже колея появилась, — говорит Александр Мышев.

Подводя итоги, глава комитета отметил, что есть положительные и отрицательные примеры. Негативные будет отрабатывать муниципальный контроль с управляющей компанией, он работает в ежедневном формате, даже на выходных.

Если территория не убирается даже после внесения специального предписания, должностное лицо или управляющая компания штрафуется. Для последней сумма может доходить до 50 тыс. рублей.

Напомним, Валерий Радаев на совещании 25 октября потребовал от мэра города Михаила Исаева, за срыв отопсезона в городе освободить от должности председатель комитета по ЖКХ городской администрации.

Увольнять Мышева не стали.