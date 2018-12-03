Осужденный избил тюремщика в пугачевской колонии
Мужчине добавили второй срок
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В Пугачеве 34-летний заключенный признан виновным в нарушении порядка в колонии.
- Установлено, что 10 января 2018 года сотрудники колонии пришли проверить здоровье осужденного и условия, в которых он находится. Мужчине не понравилось такое внимание и он ударил тюремщика в правое предплечье. Злоумышленник нанес не менее двух ударов, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Суд добавил заключенному год и восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.