Осужденный избил тюремщика в пугачевской колонии

СЕГОДНЯ 16:02 2018-12-03T16:44:50+03:00

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В Пугачеве 34-летний заключенный признан виновным в нарушении порядка в колонии.

- Установлено, что 10 января 2018 года сотрудники колонии пришли проверить здоровье осужденного и условия, в которых он находится. Мужчине не понравилось такое внимание и он ударил тюремщика в правое предплечье. Злоумышленник нанес не менее двух ударов, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд добавил заключенному год и восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.