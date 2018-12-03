2018-12-03T16:42:14+03:00
Общество

Математический флешмоб MathCat объединил 18 тыс. участников

Узнать свои результаты участники смогли 1 декабря
Екатерина Семенова
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24 ноября в городах России (присоединив столицы Казахстана и Монголии) прошел V Всероссийский образовательно-развлекательный флешмоб по математике MathCat.

MathCat — это некоммерческий проект, в рамках которого каждый желающий может проверить свои математические знания в игровом виде. Придуманный пять лет назад в Саратове в «Лицее-интернате естественных наук», в этом году проект объединил 18 415 участников на 283 площадках в 70 субъектах Российской Федерации, а также в Казахстане и Монголии.

MathCat в нашей стране решали от Калининграда до Петропавловска-Камчатского: «математический кот» прошел в 05:00, 09:00, 12:00 и 14:00 по московскому времени.

В этом году программная комиссия MathCat предварительно разработала наборы задач четырех уровней: белого, желтого, зеленого и красного в зависимости от степени сложности. По традиции пришедшие решать MathCat могли выступить в двойном зачете: объединиться в команду со своим родственником, другом или просто соседом по парте. Победители двойного зачета определялись среди всех пар-участников по стране.

В течение недели после флешмоба проверяющие комиссии на площадках обрабатывали работы и дискутировали по поводу задач, которые в этом году, по мнению координаторов и постоянных участников флешмоба, оказались еще интереснее.

Через неделю после акции, 1 декабря, все участники получили коды доступа на сайт mathcat.info, где смогли узнать свои результаты.

MathCat-2019 пройдет в последнюю субботу будущей осени. К «математическому коту» присоединится больше регионов и больше площадок в России.

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