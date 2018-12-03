В селе Большая Журавка установят точку доступа для улучшения качества сотовой связи

СЕГОДНЯ 15:33 2018-12-03T16:39:47+03:00

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В пятницу, 30 ноября, сотрудники министерства промышленности и энергетики Саратовской области провели выездной прием граждан в Аркадакском районе.

В ходе рассмотрения обращения жителей села Большая Журавка об отсутствии устойчивой сотовой связи в населенном пункте доведена информация и даны разъяснения, что в соответствии с программой по устранению цифрового неравенства в селе будет установлена точка доступа.

Представитель компании «Ростелеком», принимавший участие в приеме граждан, пояснил, что работы начнутся в январе 2019 года.

Кроме того, жительница Аркадака интересовалась, когда будет установлено освещение на улице Балашовская, а житель райцентра задал вопрос, касающийся процедуры ремонта дворовых территорий.

Всем обратившимся были даны разъяснения. Кроме того, два последних обращения были по принадлежности направлены в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.