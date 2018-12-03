Воспользовавшись популярным способом мошенничества, 14-летний мальчик в Энгельсе попал под уголовное дело
Следователями СУ СКР в Энгельсе завершено расследование уголовного дела о краже, в которой обвиняется 14-летний местный житель. С одобрения прокурора материалы уже направлены в суд.
По версии следствия, днем 8 октября юноша в отделении одного из банков Энгельса ввел в платежный терминал реквизиты для пополнения счета своего мобильного телефона на сумму 500 рублей. Подошедший следом посетитель вставил свою карту и, введя пин-код, подтвердил платеж на счет подростка.
- О внезапном списании денег потерпевший сообщил в правоохранительные органы. Оперативники установили способ хищения и личность злоумышленника. В ходе предварительного следствия подросток полностью признал вину, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.