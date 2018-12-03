Снегопад в Саратове не повлиял на работу мусоровывозящих компаний

СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-03T16:30:30+03:00

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В минувшие выходные в Саратове в вывозе ТКО с контейнерных площадок было задействовано более 120 единиц специального транспорта. Даже в снегопад коммунальные предприятия отработали без сбоев и обеспечили вывоз ТКО с более чем 3 тыс. контейнерных площадок.

- Мы внимательно отслеживаем, как мусоровывозящие компании войдут в зимний сезон. Первый серьезный снегопад не повлиял на работу нашей коммунальной инфраструктуры. Всеми подрядными и субподрядными организациями были соблюдены маршруты и графики вывоза более 3 тыс. контейнерных площадок. Хотелось бы положительно отметить работу по расчистке города от снега. Несмотря на серьезный снегопад, Саратов оставался проездным. Это отметили все мусоровывозящие компании, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

По словам директора МУП «Дорожник Заводского района» Алексея Герасимова, сложности с подъездом к контейнерным площадкам во дворах жилых домов носили единичный характер и вопросы оперативно решались совместно с администрацией района.

- Работа прошла без всяких сбоев, да были затруднения с проездом спецтехники в отдельных дворах из-за запаркованных машин, по городу движение было в соответствии с графиком, — заявил Игорь Фомин директор ООО «Экотехника».

Замдиректора саратовского филиала «Днепр.Смоленский регион» Федор Чатуров также отметил, что коммунальные службы города сработали оперативно, и мусоровывозящая техника отработала по регламенту и без сбоев.

Весь объем образующихся отходов в зоне деятельности Регоператора направляется для последующей экологической обработки и захоронения на объекты современные мусороперерабатывающие комплексы. Снегопад не повлиял на транспортирование ТКО из Саратова в энгельсский «Экотехнопарк» и процесс обработки коммунальных отходов. Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура эксплуатируется в полном соответствии с регламентами и качество ее работы не зависит от сложных погодных условий.