ООО «КВС» ведет строительство магистрального водовода по улице Зерновая

СЕГОДНЯ 15:09 2018-12-03T16:28:07+03:00

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«Концессии водоснабжения — Саратов» продолжают реконструкцию магистрального водовода диаметром 560 мм по улице Зерновая. На участке от Перинатального центра до Плодородной улицы зафиксировано наибольшее количество аварий, в связи с чем было принято решение о перекладке изношенных сетей. Сейчас построено 1 335 м коммуникаций. Всего планируется переложить порядка 1,5 км водопроводных сетей. Построенный водопровод обеспечит питьевой водой тысячи жителей Кировского района.

Кроме того, ООО «КВС» продолжает работы по строительству коммуникаций по улице Огородная, Тархова, Плодородная. Новые сети выполняются из полимерных материалов, срок службы которых не менее 50 лет. В свою очередь поэтапное обновление объектов водокомплекса позволит существенно снизить общие показатели аварийности и обеспечить бесперебойность водоснабжения жителей микрорайонов.