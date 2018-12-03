2018-12-03T16:27:00+03:00
Происшествия

Упавший с высоты рабочий в Балакове отсудил 200 тыс. у организации

Причиной несчастного случая стала плохая организация труда
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области с помощью прокуратуры мужчина добился возмещения компенсации морального вреда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, житель Балакова получил серьезную травму на производстве.

18 января он работал на демонтаже здания в ООО «Механик». Опора под его ногами упала, и мужчина рухнул с высоты 2,75 метра. Он ударился о бетонный пол, получив травмы головы и левой руки.

Ущерб здоровью был оценен как тяжелый и повлек утрату трудоспособности не менее чем на треть.

Госинспектор по охране труда установил, что причиной несчастного случая стали недостатки в организации высотных работ.

В пользу истца суд взыскал 200 тыс. рублей.

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