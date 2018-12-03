120 тыс. кошек и собак привили от бешенства в Саратовской области

СЕГОДНЯ 14:19 2018-12-03T14:19:31+03:00

Также против сибирской язвы вакцинировали свыше 1,2 млн голов, классической чумы — больше 650 тыс. свиней

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На совещании под председательством губернатора Саратовской области начальник управления ветеринарии правительства Алексей Частов доложил о предварительных итогах противоэпизоотических мероприятий в 2018 году.

- Для профилактики бешенства привили свыше 430 тыс. животных, в том числе 120 тыс. собак и кошек. Только в ноябре специалисты разложили на территории региона 600 тыс. доз вакцин, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства Саратовской области.

Также особое внимание уделили вакцинации животных от болезней. Против сибирской язвы привили свыше 1,2 млн голов, классической чумы — больше 650 тыс. свиней.

Также с начала 2018 года от ящура привили порядка 400 тыс. голов в шести приграничных с Казахстаном областей, которые включили в буферную зону. От узелкового дерматита обезопасили 477 тыс. животных.

По словам начальника управления ветеринарии правительства, на 2019 год уже сформирован план работы, подготовили препараты.