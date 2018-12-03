Председатель комитета ЖКХ Саратова: Уборка снега не сразу, но делается
Сегодня, 3 декабря, председатель городского комитета ЖКХ Александр Мышев проверил, как убирают дворы в Саратове.
Сначала он посетил дворы домов №№65–71 и 73 на Мясницкой улице.
- Здесь живут инвалиды, видите, для них специально огорожена территория. Заметно, что снег чистили, — отметил Александр Мышев работу УК «Соколовогорская ЖЭК».
Потом Александр Мышев оценил двор 1-го Соколовогорского проезда, №№1 и 3. Там убираются УК «Соколовогорская ЖЭК» и УК «Успешный дом».
- Видно разницу в работе управляющих компаний. Однозначно плохой или хорошей работу компании УК «Соколовогорский ЖЭК» назвать нельзя — тут плохо, а там было хорошо. Касаемо дворовых проездов — они не входят в территорию, которые должны убирать управляющие компании, но мы просим их звать сюда дворников, и уборка происходит. Конечно, не сразу это делается, но делается, — подчеркнул Александр Мышев.
Он обещал прислать сюда человека для уборки сосулек.
.Фото: Дарья Вострикова
Следом он посетил двор в 1-м Соколовогорском проезде, 4 и двор на Бакинской, 10.
На последнем адресе Александр Мышев застал технику и работающих дворников.
Двор убирала техника управляющей компании «Первая Волжская ЖЭК».