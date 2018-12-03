2018-12-03T16:24:54+03:00
Недвижимость

Председатель комитета ЖКХ Саратова: Уборка снега не сразу, но делается

Он обещал выделить работников для уборки сосулек
Дарья Вострикова
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Мэрия проверила уборку снега в СаратовеМэрия проверила уборку снега в СаратовеФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 3 декабря, председатель городского комитета ЖКХ Александр Мышев проверил, как убирают дворы в Саратове.

Сначала он посетил дворы домов №№65–71 и 73 на Мясницкой улице.

- Здесь живут инвалиды, видите, для них специально огорожена территория. Заметно, что снег чистили, — отметил Александр Мышев работу УК «Соколовогорская ЖЭК».

Потом Александр Мышев оценил двор 1-го Соколовогорского проезда, №№1 и 3. Там убираются УК «Соколовогорская ЖЭК» и УК «Успешный дом».

- Видно разницу в работе управляющих компаний. Однозначно плохой или хорошей работу компании УК «Соколовогорский ЖЭК» назвать нельзя — тут плохо, а там было хорошо. Касаемо дворовых проездов — они не входят в территорию, которые должны убирать управляющие компании, но мы просим их звать сюда дворников, и уборка происходит. Конечно, не сразу это делается, но делается, — подчеркнул Александр Мышев.

Он обещал прислать сюда человека для уборки сосулек.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Следом он посетил двор в 1-м Соколовогорском проезде, 4 и двор на Бакинской, 10.

На последнем адресе Александр Мышев застал технику и работающих дворников.

Двор убирала техника управляющей компании «Первая Волжская ЖЭК».

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