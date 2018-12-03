Минприроды Саратовской области ответит на вопросы о коррупции сотрудников
Ранее замминистра заподозрили в вымогательстве
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В министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области пройдет прямая линия по борьбе с коррупцией.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на вопросы будет отвечать начальник отдела правовой работы Елена Полторецкая.
Граждане смогут сообщить о нарушениях со стороны государственных гражданских служащих 6 декабря по телефону (845-2) 50-89-74 с 09:00 до 13:00 и с 13:48 до 18:00.
Напомним, на минувшей неделе в отношении замминистра природных ресурсов и экологии возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве.