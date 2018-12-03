Специалисты ООО «КВС» в ноябре восстановили 245 испорченных и украденных люков

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-03T13:44:10+03:00

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В ноябре компания ООО «КВС» восстановила 245 люков на колодцах. Предприятие принимает участие в акции «Закрой люк — спаси ребенка». Поступающие ежедневно в диспетчерскую службу сообщения жителей города о наличии открытых колодцев обрабатываются оператором и отправляются на обследование техническим службам, которые устанавливают балансодержателя коммуникаций. Если объект не находится на балансе ООО «КВС», информация об нем передается предположительному владельцу либо в ЕДДС Саратова.

Ремонтные работы на водопроводах в Саратове в дневные и ночные смены осуществляют 19-20 бригад цеха водоснабжения в сопровождении специализированной техники.

- 24 часа 7 дней в неделю — режим работы специалистов ООО «КВС». Организация обслуживает существующие водопроводные и канализационные сети, при необходимости устраняя выявленные проблемы, — рассказали в компании.

Также подрядными организациями восстанавливается дорожное покрытие после вскрышных работ ООО «КВС». За прошедший месяц заасфальтированы участки по 231 адресу.