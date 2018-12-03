Радаев поручил убирать снег качественно

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-03T13:41:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона Радаев на совещании в понедельник, 3 декабря, поставил задачу контролировать уборку дорог в Саратовской области от снега. Ответственными назначены зампред правительства Роман Бусаргин и руководство профильного министерства.

- Нужно уделить внимание не только количеству техники, а качеству самих работ, — подчеркнул глава региона.

За прошедшие выходные, когда выпало значительное количество осадков, дороги региона убирали 169 единиц техники. При этом, как сообщили в мэрии Саратова, только областной центр днем в понедельник выехали чистить от снега 143 машины.

Кроме того, Роман Бусаргин доложил о разъяснительной работе с населением, по поводу пожаров и поведения на льду водоемов. Напомним, за выходные в Саратовской области сгорели три бани, а в минувшую пятницу продолжен счет жертвам тонкого льда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина не смог вылезти из пруда и замерз, облокотившись на лед

В Саратовской области открыт счет жертвам тонкого льда

(подробнее)