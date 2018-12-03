В Саратове водитель ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбил двух женщин
Пострадавшие госпитализированы
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Сегодня утром, 3 декабря, в 07:00 на улице Майская Ленинского района Саратова 48-летний водитель ВАЗ-2110 сбил двух женщин на «зебре».
- По предварительным данным, водитель в пути следования нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на двух женщин 45 и 42 лет, — уточнили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.
В результате ДТП обе женщины были госпитализированы. По факту происшествия ведется проверка.