В попытке опорочить знакомого жительница Пугачева заявила о краже

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-03T13:37:19+03:00

Однако полиция установила, что преступления не было

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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 48-летней женщине за ложный донос.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 31 августа она написала заявление в полицию, заявив о краже 18 тыс. рублей.

- Женщина рассчитывала, что следователи заподозрят в преступлении ее знакомого, с которым у нее сложились неприязненные отношения, — рассказали в ведомстве.

Заявление приняли, полиция начала расследование и розыск похитителя. Однако было установлено, что никто женщину не обворовывал.

Суд признал гражданку виновной в ложном доносе и приговорил ее к 10 тыс. рублей штрафа.