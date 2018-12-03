В попытке опорочить знакомого жительница Пугачева заявила о краже
Однако полиция установила, что преступления не было
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В Пугачеве Саратовской области вынесен приговор 48-летней женщине за ложный донос.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 31 августа она написала заявление в полицию, заявив о краже 18 тыс. рублей.
- Женщина рассчитывала, что следователи заподозрят в преступлении ее знакомого, с которым у нее сложились неприязненные отношения, — рассказали в ведомстве.
Заявление приняли, полиция начала расследование и розыск похитителя. Однако было установлено, что никто женщину не обворовывал.
Суд признал гражданку виновной в ложном доносе и приговорил ее к 10 тыс. рублей штрафа.