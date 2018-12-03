В саратовской «Белочке» вместо конфет будут продавать рыбу

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-03T12:53:42+03:00

О закрытии одного из старейших магазинов Саратова заявили еще в мае

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В Саратове закрылся легендарный магазин сладостей «Белочка». Он располагался на проспекте Кирова.

- Теперь там висит вывеска «Осьминог». Вероятно, там будут торговать рыбой, — сообщили «КП-Саратов» очевидцы.

Напомним, магазин существовал с 1960-х годов. В мае 2018 директор объявила о его закрытии, добавив, что «Белочка» не выдержала конкуренции. Однако еще в августе она работала — у входа расположилось летнее кафе с мороженым и сладостями.

Стоит отметить, что руководитель — Елена Зорина — управляла торговой точкой на протяжении 56 лет.