Воспитанницы Вольского военного института победили в армейском КВН
Девушек поздравил Николай Панков
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.
- Приятное событие — девчонки из Вольска стали победителями армейского КВН. Взяли не только кубок Шойгу, но и спецприз — его фуражку. Горжусь, что нашу область представляют такие умницы, красавицы и защитницы. Поздравляю наших девчонок, филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, всех вольчан и жителей области. Все смотрите, вот оно — «Секретное оружие» нашей страны. На защиту как один! — заявил Николай Панков.
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