Воспитанницы Вольского военного института победили в армейском КВН

СЕГОДНЯ 11:58 2018-12-03T12:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Приятное событие — девчонки из Вольска стали победителями армейского КВН. Взяли не только кубок Шойгу, но и спецприз — его фуражку. Горжусь, что нашу область представляют такие умницы, красавицы и защитницы. Поздравляю наших девчонок, филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, всех вольчан и жителей области. Все смотрите, вот оно — «Секретное оружие» нашей страны. На защиту как один! — заявил Николай Панков.