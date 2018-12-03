В Саратове создали уникальный комплекс аппаратов для стоматологии

СЕГОДНЯ 11:46 2018-12-03T11:46:44+03:00

Один из аппаратов комплекса

Налажено мелкосерийное производство и поставки по всей России, в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию

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Саратовские ученые разработали комплекс аппаратов для физиотерапии в стоматологии. Авторами являются сотрудники предприятия ООО «Трима» и сотрудники СГМУ имени Разумовского.

- С помощью пяти созданных аппаратов проводится лечение многих заболеваний, например, генерализованный пародонтит, перелом нижней челюсти и другие. Кроме того, в комплекс входят аппараты для подготовки к дентальной имплантации, — сообщили «КП-Саратов» в региональном минпроме.

Стоит отметить, что основное преимущество разработки — сокращение числа осложнений и ускорение сроков лечения.

Налажено мелкосерийное производство и поставки комплекса по всей России, в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию.

Все аппараты, входящие в комплекс, запатентованы и зарегистрированы в Росздравнадзоре. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил порядка 5 млн рублей.