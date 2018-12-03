Балаковец украл у друга деньги и золото
Мужчина пришел к нему в гости
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Житель Балакова Саратовской области признан виновным в краже золота у своего друга
- Вечером 9 июля 34-летний подсудимый пришел в квартиру дома на проспекте Героев, где жил его приятель. После визита гостя у мужчины пропали деньги и золото на общую сумму 61,5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Суд отправил его на 2,5 года в исправительную колонию строгого режима.