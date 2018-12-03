2018-12-03T11:47:59+03:00
Происшествия

Балаковец украл у друга деньги и золото

Мужчина пришел к нему в гости
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Балакова Саратовской области признан виновным в краже золота у своего друга

- Вечером 9 июля 34-летний подсудимый пришел в квартиру дома на проспекте Героев, где жил его приятель. После визита гостя у мужчины пропали деньги и золото на общую сумму 61,5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Суд отправил его на 2,5 года в исправительную колонию строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
120 тыс. кошек и собак привили от бешенства в Саратовской области
Председатель комитета ЖКХ Саратова: Уборка снега не сразу, но делается
Минприроды Саратовской области ответит на вопросы о коррупции сотрудников
Специалисты ООО «КВС» в ноябре восстановили 245 испорченных и украденных люков
Радаев поручил убирать снег качественно
В Саратове водитель ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбил двух женщин
В попытке опорочить знакомого жительница Пугачева заявила о краже
Отключена вода на 4-м проезде Чернышевского
В саратовской «Белочке» вместо конфет будут продавать рыбу
Воспитанницы Вольского военного института победили в армейском КВН
В Саратове создали уникальный комплекс аппаратов для стоматологии
Владелец терминалов в Саратове присвоил полмиллиона рублей платежей
Два саратовских гордепа выслушали 24 заявителей
В Ершовском районе мужчина до смерти забил собутыльника
Подмосковной закладчице не дали продать 273 грамма героина в Саратове
В Летном городке Энгельса отключили тепло
В Саратове екатеринбуржец ограбил массажный салон
В Ртищевском районе сгорело нежилое здание
Николай Панков: Учителей и медработников не хватает из-за низких зарплат
В Саратовской области заработали еще две солнечные станции
На Чернышевского автобус столкнулся с легковушкой
В Саратовской области водитель Volkswagen Jetta вылетел в кювет и перевернулся
Двое собутыльников угорели в селе под Ершовом
В Аткарском районе еще одна женщина на ВАЗ-2114 вылетела в кювет
В Энгельсе загорелась маршрутка [видео]
Под Саратовом женщина на Hyndai Solaris при обгоне вылетела в кювет и перевернулась
Под Саратовом в ДТП пострадали мужчина, подросток, девушка и пенсионер
В Ленинском районе столкнулись три иномарки и автобус