Балаковец украл у друга деньги и золото

СЕГОДНЯ 11:45 2018-12-03T11:47:59+03:00

Мужчина пришел к нему в гости

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Житель Балакова Саратовской области признан виновным в краже золота у своего друга

- Вечером 9 июля 34-летний подсудимый пришел в квартиру дома на проспекте Героев, где жил его приятель. После визита гостя у мужчины пропали деньги и золото на общую сумму 61,5 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Суд отправил его на 2,5 года в исправительную колонию строгого режима.