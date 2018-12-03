2018-12-03T11:49:26+03:00
Происшествия

Владелец терминалов в Саратове присвоил полмиллиона рублей платежей

Он забрал себе средства на оплату ЖКУ трех управляющих компаний
Екатерина Семенова
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В Волжском районе Саратова вынесен приговор 40-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в крупной растрате.

Во время расследования было установлено, что мужчина был индивидуальным предпринимателем и купил три терминала по приему платежей за ЖКУ. Они были установлены на территории управляющих компаний: ТСЖ «Усть-Курдюмское», ООО «Управляющая компания «Стимул», ТСЖ «Чапаева».

По условиям договоров, бизнесмен должен был отправлять средства, которые жильцы оплачивали через терминалы, на расчетные счета УК. Однако в августе 2015 года мошенник забрал из терминалов около 500 тыс. рублей и потратил их.

Несмотря на то, что он не признал вину, суд приговорил его к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком.

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