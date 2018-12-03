В Летном городке Энгельса отключили тепло

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-03T11:24:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в администрации Энгельсского района Саратовской области, сегодня, 4 декабря, временно будет понижена температура отопления в домах Летного городка (Энгельс-1).

Параметры теплоснабжения будут снижены в многоквартирных домах с 13:00 до 16:00 для ликвидации аварии. Она произошла на оборудовании центрального теплового пункта в микрорайоне Энгельс-1.

Работы ведет ООО «Теплоресурс».