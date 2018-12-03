В Саратове екатеринбуржец ограбил массажный салон

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-03T11:12:03+03:00

Мужчина ехал в Анапу, но решил задержаться в Саратове

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В Саратове росгвардейцы задержали 32-летнего гражданина, подозреваемого в грабеже из массажного салона во Фрунзенском районе.

- Полиция узнала обо всем около полудня. На место прибыли старший сержант Сергей Яценко и сержант Павел Колесниченко. Администратор учреждения сообщила, что к ним зашел мужчина, который просил разменять 5 тыс. рублей. Он выхватил из рук женщины деньги и убежал. Получив приметы злоумышленника, патруль Росгвардии отправился на поиски. Его поймали на входе одного из салонов Волжского района, — рассказали «КП-Саратов» в Росгвардии Саратова.

Задержанным оказался житель Екатеринбурга, неоднократно судимый за кражи. Он пояснил, что ехал в Анапу и решил ненадолго остановиться в Саратове.

Мужчину передали полицейским. На него завели уголовное дело за грабеж, а деньги изъяли.