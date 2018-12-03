2018-12-03T11:07:39+03:00
Общество

Николай Панков: Учителей и медработников не хватает из-за низких зарплат

Он высказался о рейтинге по распределению зарплат в регионах РФ
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал мнение об итогах исследования «РИА Рейтинг», посвященного уровню и распределению зарплат в субъектах РФ в 2017 году.

- Провели исследование по уровню зарплат в регионах. Ничего принципиально нового для нашей области нет. Она на 60 месте из 85 субъектов. В лидерах — регионы, богатые полезными ископаемыми и другими природными ресурсами, а также Москва и Санкт-Петербург. «Разброс» соседних регионов заметный. Кто-то выше нас по рейтингу, как Самара, кто-то — ниже, как Пенза. Зарплата — серьезный показатель состояния экономики, делового климата в регионе, инвестиционной привлекательности, развитости инфраструктуры, промышленности и так далее. Не исключено, что где-то зарплату выдают в конвертах, это тоже показатель, что не созданы условия работать «вбелую».

Отмечу, низкие зарплаты — важная причина нехватки специалистов в таких важнейших сферах, как образование, здравоохранение. Не только потому, что мало желающих. Незанятые вакансии дают возможность директорам школ и главврачам доплачивать коллективу до 1,5-2 ставок. Иначе есть опасение потерять и уже работающих специалистов.

Необходимо создавать условия для увеличения зарплат. Мне опять чиновники скажут — не виноваты здесь зампреды правительства области. За социальный блок отвечает Гречушкина. Опять пойдут жаловаться губернатору. Мне кажется, хороший повод им подать в отставку. При этом на их содержании можно сэкономить и выплатить неплохие зарплаты простым специалистам, — сказал депутат Государственной думы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
120 тыс. кошек и собак привили от бешенства в Саратовской области
Председатель комитета ЖКХ Саратова: Уборка снега не сразу, но делается
Минприроды Саратовской области ответит на вопросы о коррупции сотрудников
Специалисты ООО «КВС» в ноябре восстановили 245 испорченных и украденных люков
Радаев поручил убирать снег качественно
В Саратове водитель ВАЗ-2110 на пешеходном переходе сбил двух женщин
В попытке опорочить знакомого жительница Пугачева заявила о краже
Отключена вода на 4-м проезде Чернышевского
В саратовской «Белочке» вместо конфет будут продавать рыбу
Воспитанницы Вольского военного института победили в армейском КВН
В Саратове создали уникальный комплекс аппаратов для стоматологии
Балаковец украл у друга деньги и золото
Владелец терминалов в Саратове присвоил полмиллиона рублей платежей
Два саратовских гордепа выслушали 24 заявителей
В Ершовском районе мужчина до смерти забил собутыльника
Подмосковной закладчице не дали продать 273 грамма героина в Саратове
В Летном городке Энгельса отключили тепло
В Саратове екатеринбуржец ограбил массажный салон
В Ртищевском районе сгорело нежилое здание
В Саратовской области заработали еще две солнечные станции
На Чернышевского автобус столкнулся с легковушкой
В Саратовской области водитель Volkswagen Jetta вылетел в кювет и перевернулся
Двое собутыльников угорели в селе под Ершовом
В Аткарском районе еще одна женщина на ВАЗ-2114 вылетела в кювет
В Энгельсе загорелась маршрутка [видео]
Под Саратовом женщина на Hyndai Solaris при обгоне вылетела в кювет и перевернулась
Под Саратовом в ДТП пострадали мужчина, подросток, девушка и пенсионер
В Ленинском районе столкнулись три иномарки и автобус