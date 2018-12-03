Николай Панков: Учителей и медработников не хватает из-за низких зарплат

СЕГОДНЯ 10:52 2018-12-03T11:07:39+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» высказал мнение об итогах исследования «РИА Рейтинг», посвященного уровню и распределению зарплат в субъектах РФ в 2017 году.

- Провели исследование по уровню зарплат в регионах. Ничего принципиально нового для нашей области нет. Она на 60 месте из 85 субъектов. В лидерах — регионы, богатые полезными ископаемыми и другими природными ресурсами, а также Москва и Санкт-Петербург. «Разброс» соседних регионов заметный. Кто-то выше нас по рейтингу, как Самара, кто-то — ниже, как Пенза. Зарплата — серьезный показатель состояния экономики, делового климата в регионе, инвестиционной привлекательности, развитости инфраструктуры, промышленности и так далее. Не исключено, что где-то зарплату выдают в конвертах, это тоже показатель, что не созданы условия работать «вбелую».

Отмечу, низкие зарплаты — важная причина нехватки специалистов в таких важнейших сферах, как образование, здравоохранение. Не только потому, что мало желающих. Незанятые вакансии дают возможность директорам школ и главврачам доплачивать коллективу до 1,5-2 ставок. Иначе есть опасение потерять и уже работающих специалистов.

Необходимо создавать условия для увеличения зарплат. Мне опять чиновники скажут — не виноваты здесь зампреды правительства области. За социальный блок отвечает Гречушкина. Опять пойдут жаловаться губернатору. Мне кажется, хороший повод им подать в отставку. При этом на их содержании можно сэкономить и выплатить неплохие зарплаты простым специалистам, — сказал депутат Государственной думы.